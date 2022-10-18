Son dakika | Valilik acı haberi duyurdu! Nevşehir'de sıcak hava balonu sert iniş yaptı: Ölüler ve yaralılar var

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden saat 07.25'te kalkan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonunun, saat 08.50 sıralarında Kavak beldesi Killik bölgesindeki beklemedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yaptığı belirtildi.

Kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen açıklamada, "İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." denildi.

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OLAYIN NEDENİ

Açıklamada olayın nedeni hakkında, " İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilirken kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.