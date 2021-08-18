Son dakika | Vanatu adasında 6,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) verilerine göre Vanuatu'nun Port-Olry sahili yakınlarında yerin 91 km altında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yakın olduğu yerler için tsunami uyarısı yapılırken Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssüne 300 km mesafede bulunan kıyılar için tehlikeli dalgaların mümkün olduğunu söyledi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan USGS depremin büyüklüğünü 7.1, derinliği ise 51 mil olarak belirlemişti. Daha sonra ise bu veriler revize edildi.