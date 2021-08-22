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  3. Son dakika | Van'da silah operasyonu! Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

Son dakika | Van'da silah operasyonu! Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

Son dakika haberi... Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. soruşturma devam ediyor.

Son dakika | Van'da silah operasyonu! Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

Son dakika haberi... İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen takip sonucu ilçedeki  Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir  iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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