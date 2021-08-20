Son dakika | Van'ın Saray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.54'te Van'ın Saray ilçesinde yerin 8.75 km altında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.4 büyüklüğünde yerin 3.4 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 20AĞUSTOS 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 21 Ağustos 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.