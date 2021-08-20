Son dakika | Van'ın Saray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD verilerine göre Van'ın Saray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.54'te Van'ın Saray ilçesinde yerin 8.75 km altında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.4 büyüklüğünde yerin 3.4 km derinliğinde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Saray (Van)
Tarih-Saat : 20.08.2021, 09:54:27 TSİ
Enlem : 38.6108 N
Boylam : 44.3035 E
Derinlik : 8.75 km
Detay : https://t.co/YGeCItfAoY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 20AĞUSTOS 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 21 Ağustos 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.