Son dakika | Vergi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclis'nde kabul edildi

Son dakika haberi...Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak.

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