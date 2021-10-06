Son dakika | Vergilerde yeni dönem! Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi.

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TBMM'DE KABUL EDİLEN KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GETİREN YASA TEKLİFİ HAKKINDA

25 maddeye göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. "Küçük Esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

KÜÇÜK ESNAF KİMLERE DENİR?

Giyim, süs eşyası satanlar, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, musluk tamircisi, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Herhangi bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi ya da seri imalat yapabilen makine ve materyal kullanmadan, evlerinde imal ettikleri ürünleri, internet vb. elektronik platformlar üzerinden satışını yapan kişiler esnaf muaflığı kapsamına girerler.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak.

AK Partili vekiller meclise sunmuştu, can suyu olacak! 850 bin küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak