Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 3 - 0 Bulgaristan| Maç sonucu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3- 0 galip geldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmasında sahne aldı. Bulgaristan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları kıyasıya rekabetin olduğu maçta rakibini 3 -0 yendi.
VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: TÜRKİYE 3 - 0 BULGARİSTAN | MAÇ SONUCU
Geçtiğimiz gün Çin'e 3-1 yenilen A Milli Voleybol Takımı, bugünkü maçı 3- 0 rekorla alarak, bir sonraki maç için hazırlıklarına başladı.
1.Set 25-19
2.Set 25-21
3.Set 25-16