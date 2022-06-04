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  3. Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 3 - 0 Bulgaristan| Maç sonucu

Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 3 - 0 Bulgaristan| Maç sonucu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3- 0 galip geldi.

Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 3 - 0 Bulgaristan| Maç sonucu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve turnuvada sergiledikleri mücadele ile gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmasında sahne aldı. Bulgaristan ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları kıyasıya rekabetin olduğu maçta  rakibini 3 -0 yendi.

Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 3 - 0 Bulgaristan| Maç sonucu

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ: TÜRKİYE 3 - 0 BULGARİSTAN | MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz gün Çin'e 3-1 yenilen A Milli Voleybol Takımı, bugünkü maçı 3- 0 rekorla alarak, bir sonraki maç için hazırlıklarına başladı.

1.Set 25-19

2.Set 25-21

3.Set 25-16

Bölge Gündem Editör Ekibi
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