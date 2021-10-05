Son dakika: Whatsapp, Instagram, Facebook düzeldi mi? Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü?

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram ve dünyanın en değerli şirketleri arasında bulunan sosyal medya platformu Facebook'ta dün Türkiye saatine göre 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmıştı. Söz konusu sorunun devam edip etmediğini merak eden sosyal medya kullanıcıları ise Whatsapp, Instagram, Facebook düzeldi mi? Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü? sorularının yanıtlarının internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte detaylar...

WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 18.40'dan sonra erişim sorunlarının yaşandığı sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Instagram ve Facebook yeni günle birlikte düzeldi. Sorunların giderilmesinin ardından vatandaşlar uygulamaları kullanmaya ve paylaşım yapmaya başladılar. Uygulamalarda herhangi bir sorun görünmüyor.

WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın çökme nedeni belli oldu. Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Ayrıca uygulamaların yüzde 100 oranında verimli çalışmalarının zaman alabileceği de ifade ediliyor. Öte yandan söz konusu erişim sorununu ardından Facebook borsada büyük değer kaybı yaşadı. Ayrıca Facebook'un kurucusu ve sahibi Marck Zuckerberg'in servetinde azalma meydana geldi.

Whatsapp'ın en büyük rakibi olan Rusya'da geliştirilen mesajlaşma uygulaması Telegram erişim sorunu yaşandığı zamanda 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.