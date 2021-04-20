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  3. SON DAKİKA! Yargıtay, 18 FETÖ'cü sanık hakkında kararı verdi!

SON DAKİKA! Yargıtay, 18 FETÖ'cü sanık hakkında kararı verdi!

Son dakika... Yargıtay, eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

SON DAKİKA! Yargıtay, 18 FETÖ'cü sanık hakkında kararı verdi!

Son dakika... Yargıtay, eski emniyet müdürleri Atayün ve Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezasını da onadı.

Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

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