Son dakika | Yargıtay Başkanı Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması geldi.

Karaca, yeni anayasanın hazırlanmasının iktidar ve muhalefet partilerinin yeniden gündemine girdiğini ifade ederek bu anlayışı desteklediklerini, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartların hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

Akarca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.

(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."