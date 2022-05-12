Son dakika | Yargıtay onadı! Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay 20 hapis cezası!

Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı.

Yargılama sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZANIN DETAYLARI

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Memleketime bahar gelmiş:)

Asla durmak, yılmak, yorulmak yok!

Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…#AzKaldı pic.twitter.com/cL6VVSPpfm — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 12, 2022

4 YIL 2 AYLIK HAPİS CEZASI BOZULDU

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

KARARIN GEREKÇESİ

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu söz konusu karara ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildiğinin ötesinde, bu ülkede hukukun geldiği nokta hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuz kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum."

KILIÇDAROĞLU'DAN VEKİLLERE İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GİTME TALİMATI

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.