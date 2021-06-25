SON DAKİKA! Yasin Börü davasında karar verildi: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet!
Son dakika haberi... 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberi... 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin devam eden davada, yargılanan 15 sanık hakkında müebbet hapis kararı verildi.
6-8 Ekim olayları nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü? | Yasin Börü
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