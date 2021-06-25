SON DAKİKA! Yasin Börü davasında karar verildi: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yanıtladı: Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? 'Dozu azaltılarak yapılabilir'

Haziran ayı yağışları devam ediyor! Meteoroloji'den sarı kodlu açıklama! Ankara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı