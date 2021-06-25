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  3. SON DAKİKA! Yasin Börü davasında karar verildi: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet!

SON DAKİKA! Yasin Börü davasında karar verildi: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet!

Son dakika haberi... 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA! Yasin Börü davasında karar verildi: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet!

Son dakika haberi... 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin devam eden davada, yargılanan 15 sanık hakkında müebbet hapis kararı verildi.

{TITLE_STRIP}6-8 Ekim olayları nedir? Ne zaman oldu? Kaç kişi öldü? | Yasin Börü

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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