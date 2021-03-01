Son dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!

Son dakika haberi... Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik bir arıza sebebiyle karşılıklı olarak durdurulduğu öğrenildi. Seferler yapılamadığı için metro istasyonlarında kalabalıklar oluştu.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır"