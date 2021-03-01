Çok yüksek riskli iller hangileri?Yüksek riskli iller hangileri?Orta riskli iller hangileri?Düşük riskli iller hangileri?İstanbul hangi risk grubunda? | İstanbul yüksek riskli mi?Bakan Koca, il il koronavirüs risk haritasını paylaştıSon dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıÇılgın sayısal loto sonuçları 1 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 1 Mart 2021 (MPİ)
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!

Son dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!

Son dakika haberi... Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik bir arıza sebebiyle karşılıklı olarak durdurulduğu öğrenildi. Seferler yapılamadığı için metro istasyonlarında kalabalıklar oluştu.

Son dakika | Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferleri durduruldu!

Son dakika haberi... Yenikapı-Bayrampaşa arasında metro seferlerinin teknik bir arıza sebebiyle karşılıklı olarak durdurulduğu öğrenildi. Seferler yapılamadığı için metro istasyonlarında kalabalıklar oluştu.  

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır" 

2-001.jpg

3-001.jpg

4.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT