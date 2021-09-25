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  3. SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA! İstanbul'da Yeniköy önlerinde Türk ve Rus Bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA! İstanbul'da Yeniköy önlerinde Türk ve Rus Bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye ilerleyen 90 metre uzunluğundaki TAHSİN İMAMOĞLU ve Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatıştı. KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

SON DURUM NE?

RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerinin refakatinde kılavuz kaptanları eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştı

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