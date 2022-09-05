Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası son gelen bilgilere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Çin Deprem Ağları Merkezinin aktardığı bilgilere göre Çin'in Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Siçuan'ın başkenti Chengdu'nun yaklaşık 180 km (111 mil) güneybatısında meydana geldiği bildirildi. Deprem, yerin 16 kilometre altında kaydedildi.

Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem

Merkezden yapılan açıklama sonrası Luding yakınlarındaki Yaan kentinde 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1,55 milyon kişi yaşıyor.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken internette bölge sakinlerinin çektiği videolarda ciddi sarsıntıya yol açtığı görülen depremin yıkıma yol açmış olabileceğinden endişe ediliyor.

2013'DE ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

2013 yılında Yaan'da şiddetli bir deprem meydana geldi, 100'den fazla kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

Son dakika | Yer yerinden oynadı! Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem

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