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  3. SON DAKİKA! Yerinde aşı uygulaması başlıyor: İlk olarak organize sanayi bölgelerinde uygulanacak!

SON DAKİKA! Yerinde aşı uygulaması başlıyor: İlk olarak organize sanayi bölgelerinde uygulanacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerinde aşı uygulaması ile organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşılamaya başlanacağını duyurdu.

SON DAKİKA! Yerinde aşı uygulaması başlıyor: İlk olarak organize sanayi bölgelerinde uygulanacak!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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