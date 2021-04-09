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  3. Son dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli oldu

Son dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli oldu

Son dakika... Erciyes Üniversitesinde çalışmaları sürdürülen koronavirüs aşısına ilişkin konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış,"Aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak" dedi.

Son dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli oldu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve denemeleri FAZ -2 ile devam eden inaktif aşıya ilişkin bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış," Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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