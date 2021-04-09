Son dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli oldu

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve denemeleri FAZ -2 ile devam eden inaktif aşıya ilişkin bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış," Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Detaylar gelecek...