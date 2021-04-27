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Son dakika | Yerli koronavirüs aşısının adı ne? Prof. Dr. Çalış açıkladı

Son dakika haberleri... Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, özel bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayınlanan programda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | Yerli koronavirüs aşısının adı ne? Prof. Dr. Çalış açıkladı

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Mustafa Çalış, özel bir televizyon kanalında konuk olduğu canlı yayınlanan programda yerli koronavirüs aşısına ilişkin konuşuyor.

A Haber'e yerli koronavirüs aşı çalışmalarına ilişin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çalış, "FAZ-2 aşamamızın 25. dozlamasını 9 Nisan'da tamamlamıştık. Şuanda gönüllülerimizin kan örnekleri ayrılıyor. Sona gelmiş durumdayız. Cuma itibarıyla da Sağlık Bakanlığı'na raporlama yapacağız. FAZ-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordine edecek. Biz yerli aşımızı onlara devrettik. Yani yerli aşımız devletimizin milletimizin aşısı." ifadelerini kullandı.

Yerli koronavirüs aşısının adı ne? Prof. Dr. Çalış açıkladı

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISININ İSMİ NE?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu belirtti.

Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Çalışmalar sürecinde şimdilik bu ismi koyduk ama aşının asıl adı bu değil. Aşının adını Sayın Cumhurbaşkanımız koyacak" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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