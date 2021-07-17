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Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Son dakika... Birçok Yeşilçam filminde imzası bulunan usta yönetmen, senarist Mehmet Ekrem Dinler, hayatını kaybetti.

Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

"Cilalı İbo" filmlerinin efsane yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler'den acı haber geldi. 94 yaşındaki usta yönetmen hayatını kaybetti. 

Ünlü yönetmenin kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye Dinler'in cezanesi,  saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR? 

Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen Mehmet Ekrem Dinler, sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olmuştu.

Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler, kariyerinin ilk döneminde Kemal Film adına çalıştı.

Dinler, 1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturdu ve aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)

Tayfun Altuntaş
Editör
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