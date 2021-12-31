Son dakika | Yılbaşı ile birlikte akaryakıta zam!
Son dakika haberi... 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.
Son dakika haberi... 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 1,29
Benzinde 0,61
LPG’de 0,78 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."