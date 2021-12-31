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  3. Son dakika | Yılbaşı ile birlikte akaryakıta zam!

Son dakika | Yılbaşı ile birlikte akaryakıta zam!

Son dakika haberi... 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

Son dakika | Yılbaşı ile birlikte akaryakıta zam!

Son dakika haberi... 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29, Benzinde 0,61, LPG’de 0,78 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 1,29

Benzinde 0,61

LPG’de 0,78 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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