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  3. Son dakika! Yılın transferi gerçekleşti | Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Son dakika! Yılın transferi gerçekleşti | Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bombaları patlatmaya devam ediyor. İlk olarak Belhanda'yı duyuran Akdeniz ekibi, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı. İtalyan yıldızın transferi Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

Son dakika! Yılın transferi gerçekleşti | Balotelli resmen Adana Demirspor'da

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig şampiyonu olup doğrudan Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor bir transfer bombası daha patlattı. Birkaç gün önce başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaşma sağladıklarını, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde yıldız oyuncuyu takıma kazandıracaklarını söylemişti. Son dakika haberi oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Yılın transferi gerçekleşti | Balotelli resmen Adana Demirspor'da

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