Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış gerçekleşti. Artışta gıda ve enerji fiyatlarının etkisi görülürken, Türk-İş’in Nisan ayı gıda fiyatlarındaki değişim raporuna göre gıda fiyatları da yüzde 8,02 arttı.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan emtia fiyatları ekonomiye etkisini yansıtmaya devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8 olarak belirledi. Enflasyon raporunda TCMB tarafından paylaşılan grafiklere göre enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde görmesi ardından düşüşe geçmesi bekleniyor.