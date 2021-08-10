SON DAKİKA! YÖK, YKS baraj düşürme çalışmasını tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
SON DAKİKA! YÖK YKS için barajın düşürülmesi konusunda çalışmalarını tamamladı! Tamamlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitime adapte olmaya çalışırken bir yandan da sınav sürecine hazırlanmaları sebebiyle çok sayıda aday barajın altında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti. Erdoğan'ın bu konuşması YÖK'ü harekete geçirdi. YÖK baraj düşürme çalışmalarına başladı.
YÖK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, ERDOĞAN'A SUNDU
YÖK baraj düşürme çalışmalarını tamamladı. Bugün (10 Ağustos 2021) tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu.
Nihai kararın açıklanması bekleniyor...