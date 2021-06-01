Son dakika | Yunanistan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18.56'da Yunanistan'ın Larisa şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinin en büyük şehri olan Larisa'da meydana gelen deprem 13.13 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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