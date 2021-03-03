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Son dakika... Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Yunanistan'ın Larissa kentinde 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika... Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre deprem Larisa kentinde  saat 13.16'da 6,2 şiddetinde meydana geldi.  Depremin derinliği 3.08 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadesine yer verildi. 

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Reuters haber ajansı depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu. CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki de depremin büyüklüğünün 5,9 olduğunu ifade etti. 

Kirbaki, şu anda can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi bulunmadığının bilgisini verdi. 

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü'nden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. 


 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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