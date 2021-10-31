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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23:40'ta Yunanistan, Lasithi'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.8 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Yunanistan, Lasithi'de saat 23:40'ta  3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 34.90 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Girit Adası'nda meydana gelen depremin şiddeti 3.6 olarak belirtildi.

Deprem 9.7 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Yunanistan'ın Lassithi ilinde 3.8 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Yunanistan'ın Lassithi ilinde 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika | Yunanistan'ın Lassithi ilinde 3.8 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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