Son dakika | AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.8 şiddetinde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23:40'ta Yunanistan, Lasithi'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Yunanistan, Lasithi'de saat 23:40'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 34.90 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Girit Adası'nda meydana gelen depremin şiddeti 3.6 olarak belirtildi.
Deprem 9.7 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.