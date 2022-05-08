SON DAKİKA | Zafer Partisi ilçe başkanı Adem Şeker gözaltına alındı

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu'yla 'sığınmacı' polemiği yaşayan ve Bakanlık önüne gitmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis engeliyle karşılaşmıştı.

ZAFER PARTİLİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah gelen haber ise dikkat çekti. Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu haberi Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Taşkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakolu'na gitmek için yola çıkmışlardır.”