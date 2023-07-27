Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!

Son dakika Zam Haberleri: Seçimlerin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bu gece büyük bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre mazotun litre başına bu geceden itibaren 1,45 TL'lik bir zam artışı daha bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!

Son dakika Zam Haberleri: ÖTV, dövizdeki kur farkı ve Brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları rekor seviyelere ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Neredeyse her gün 1 veya 2'şer liralık zam gelen akaryakıt ürünlerine brent petroldeki fiyat artışı nedeniyle bu gecede büyük bir zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorine bu geceden (28 Temmuz) geçerli olmak üzere 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam devreye girmesi durumunda motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi ise, ortalama 36,05 liradan satılıyor ve şuan benzin için belirtilen bir zam ön görülmüyor.

27 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:

Adana:

Benzin fiyatı: 37,05 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,84 Türk Lirası
LPG fiyatı: 13,93 Türk Lirası
Adıyaman:

Benzin fiyatı: 37 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,85 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası
Ankara:

Benzin fiyatı: 36,58 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,38 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,53 Türk Lirası
Antalya:

Benzin fiyatı: 37,23 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,11 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası
Aydın:

Benzin fiyatı: 36,76 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,60 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası
Balıkesir:

Benzin fiyatı: 36,79 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,72 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası
Diyarbakır:

Benzin fiyatı: 37,26 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,073 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14 Türk Lirası
Edirne:

Benzin fiyatı: 36,70 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,64 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,26 Türk Lirası
Hatay:

Benzin fiyatı: 36,89 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,75 Türk Lirası
LPG fiyatı: 13,90 Türk Lirası
İstanbul:

Benzin fiyatı: 36,08 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 33,86 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası
İzmir:

Benzin fiyatı: 36,69 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,59 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,31 Türk Lirası
Kahramanmaraş:

Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,87 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,06 Türk Lirası
Kars:

Benzin fiyatı: 37,06 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,03 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,41 Türk Lirası
Muğla:

Benzin fiyatı: 36,84 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,73 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,34 Türk Lirası
Sivas:

Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,91 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,54 Türk Lirası
Trabzon:

Benzin fiyatı: 36,83 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,77 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Son Haberler
İstanbul'da termometreler 43 dereceleri gördü! Meteoroloji İstanbul'un en sıcak ilçesini açıkladı
İstanbul'da termometreler 43 dereceleri gördü! Meteoroloji İstanbul'un en sıcak ilçesini açıkladı
Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor
Boyun tutulmasına dikkat! Yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde daha çok yaşanıyor
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!
Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!
Çarşamba OSB 7 bin 500 kişi istihdam edilecek
Çarşamba OSB 7 bin 500 kişi istihdam edilecek
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çok Okunanlar
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 27 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Kütahya’da su sıkıntısı yaşanmaması için köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Klima satışları rekor kırdı! Bir önceki yıla göre yüzde 125 arttı
Klima satışları rekor kırdı! Bir önceki yıla göre yüzde 125 arttı
25 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
25 Temmuz Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!