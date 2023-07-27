Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!

Son dakika Zam Haberleri: ÖTV, dövizdeki kur farkı ve Brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları rekor seviyelere ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Neredeyse her gün 1 veya 2'şer liralık zam gelen akaryakıt ürünlerine brent petroldeki fiyat artışı nedeniyle bu gecede büyük bir zam bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorine bu geceden (28 Temmuz) geçerli olmak üzere 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam devreye girmesi durumunda motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.
İstanbul'da benzinin litresi ise, ortalama 36,05 liradan satılıyor ve şuan benzin için belirtilen bir zam ön görülmüyor.
27 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:
Adana:
Benzin fiyatı: 37,05 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,84 Türk Lirası
LPG fiyatı: 13,93 Türk Lirası
Adıyaman:
Benzin fiyatı: 37 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,85 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası
Ankara:
Benzin fiyatı: 36,58 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,38 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,53 Türk Lirası
Antalya:
Benzin fiyatı: 37,23 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,11 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası
Aydın:
Benzin fiyatı: 36,76 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,60 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası
Balıkesir:
Benzin fiyatı: 36,79 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,72 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası
Diyarbakır:
Benzin fiyatı: 37,26 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,073 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14 Türk Lirası
Edirne:
Benzin fiyatı: 36,70 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,64 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,26 Türk Lirası
Hatay:
Benzin fiyatı: 36,89 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,75 Türk Lirası
LPG fiyatı: 13,90 Türk Lirası
İstanbul:
Benzin fiyatı: 36,08 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 33,86 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası
İzmir:
Benzin fiyatı: 36,69 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,59 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,31 Türk Lirası
Kahramanmaraş:
Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,87 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,06 Türk Lirası
Kars:
Benzin fiyatı: 37,06 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 35,03 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,41 Türk Lirası
Muğla:
Benzin fiyatı: 36,84 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,73 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,34 Türk Lirası
Sivas:
Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,91 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,54 Türk Lirası
Trabzon:
Benzin fiyatı: 36,83 Türk Lirası
Motorin fiyatı: 34,77 Türk Lirası
LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası
Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.