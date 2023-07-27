Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!

Son dakika Zam Haberleri: ÖTV, dövizdeki kur farkı ve Brent petrol fiyatlarındaki artışın ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları rekor seviyelere ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Neredeyse her gün 1 veya 2'şer liralık zam gelen akaryakıt ürünlerine brent petroldeki fiyat artışı nedeniyle bu gecede büyük bir zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorine bu geceden (28 Temmuz) geçerli olmak üzere 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam devreye girmesi durumunda motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

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İstanbul'da benzinin litresi ise, ortalama 36,05 liradan satılıyor ve şuan benzin için belirtilen bir zam ön görülmüyor.

27 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekildedir:

Adana:

Benzin fiyatı: 37,05 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,84 Türk Lirası

LPG fiyatı: 13,93 Türk Lirası

Adıyaman:

Benzin fiyatı: 37 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,85 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası

Ankara:

Benzin fiyatı: 36,58 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,38 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,53 Türk Lirası

Antalya:

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Benzin fiyatı: 37,23 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 35,11 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası

Aydın:

Benzin fiyatı: 36,76 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,60 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası

Balıkesir:

Benzin fiyatı: 36,79 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,72 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,16 Türk Lirası

Diyarbakır:

Benzin fiyatı: 37,26 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 35,073 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14 Türk Lirası

Edirne:

Benzin fiyatı: 36,70 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,64 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,26 Türk Lirası

Hatay:

Benzin fiyatı: 36,89 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,75 Türk Lirası

LPG fiyatı: 13,90 Türk Lirası

İstanbul:

Benzin fiyatı: 36,08 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 33,86 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,49 Türk Lirası

İzmir:

Benzin fiyatı: 36,69 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,59 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,31 Türk Lirası

Kahramanmaraş:

Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,87 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,06 Türk Lirası

Kars:

Benzin fiyatı: 37,06 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 35,03 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,41 Türk Lirası

Muğla:

Benzin fiyatı: 36,84 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,73 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,34 Türk Lirası

Sivas:

Benzin fiyatı: 37,01 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,91 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,54 Türk Lirası

Trabzon:

Benzin fiyatı: 36,83 Türk Lirası

Motorin fiyatı: 34,77 Türk Lirası

LPG fiyatı: 14,28 Türk Lirası

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.