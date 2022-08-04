Son dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

Son dakika... İstanbul Zeytinburnu'daki Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken hastalar çevre hastanelere tahliye edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Alınan bilgilere göre saat 12.30'da Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin etkisi altına aldığı çatıya itfaiye ekiplerince müdahale edilirken hastalar ise tahliye edildi.

Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

İMAMOĞLU YANGIN YERİNE GELDİ

Yangını haber alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip ederken yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

BÜTÜN HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ardından açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bütün hastaların tahliye edildiğini söyledi. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığının bilgisini veren Arısoy," Çok şükür hastane erken fark edip bütün hastaları tahliye etti. İçerde, yangının devam ettiği yerde herhangi bir hasta ya da yaşlımız yok. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim ama tamamen sağlıklı bir biçimde yangın büyümeden önce tahliye edildiler" diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 80 hasta, başka hastanelere sevk edildi.

Son dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

Son dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildiSon dakika | Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

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