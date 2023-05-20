Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. ölüm haberini yine ülkemizin ünlü sanatçılarından İbrahim Tatlıses, duyurdu.

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Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi İbrahim Tatlıses, duyurdu Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim"

Nuri sesi güzelin cenazesi 21 Mayıs 2023 Pazar Günü Teşvikiye camii'de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecektir.

Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Nuri Sesigüzel müzikleri, filmleriNuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Nuri Sesigüzel müzikleri, filmleri

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