Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal sahnede hayranına tepki gösterdi! Konsere gelenler neye uğradığını şaşırdı!Aleyna Tilki bu defa haddini fazla aştı! Kız isteme geleneği hakkında söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Paradan, şöhretten gözün dönmüş"Son dakika: 21 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuOn Numara sonuçları 21 Mart 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Mart 2022FOX TV canlı yayın Yasak Elma 135. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Alparslan: Büyük Selçuklu 18. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 55. bölüm full,tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Üç Kuruş 19. bölüm full, tek parça izle | üç Kuruş son bölüm izle YoutubeSon dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vefa" toplantısında konuştu!Bergen'e hayat veren ilk oyuncu Farah Zeynep Abdullah değilmiş! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce "Nasıl fark edemedik" diyeceksiniz!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal sahnede hayranına tepki gösterdi! Konsere gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal sahnede hayranına tepki gösterdi! Konsere gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçinin son konserinde hayranına göstermiş olduğu tepki sosyal medyada gündem oldu.

Puşt ve Lütfen şarkıları ile popüler olan daha sonra çıkardığı Mahvettim ile daha da yükselen rapçi Çakal son konseriyle gündeme geldi.

"OĞLUM AYIP DEĞİL Mİ LAN?"

Sahne aldığı sırada bir hayranının tavrına sinirlenen rapçinin sosyal medyaya düşen videosu kısa sürede yayıldı ve tepki çekti.

Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal sahnede hayranına tepki gösterdi! Konsere gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Çakal sahneye gözlük atan hayranına sert tepki göstererek, "Oğlum ayıp değil mi lan?" ifadelerini kullandı. Dinlemeye gelenler neye uğradıklarını şaşırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT