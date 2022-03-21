Son dönemde yıldızı parlayan rapçi Çakal sahnede hayranına tepki gösterdi! Konsere gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Puşt ve Lütfen şarkıları ile popüler olan daha sonra çıkardığı Mahvettim ile daha da yükselen rapçi Çakal son konseriyle gündeme geldi.

"OĞLUM AYIP DEĞİL Mİ LAN?"

Sahne aldığı sırada bir hayranının tavrına sinirlenen rapçinin sosyal medyaya düşen videosu kısa sürede yayıldı ve tepki çekti.

Çakal sahneye gözlük atan hayranına sert tepki göstererek, "Oğlum ayıp değil mi lan?" ifadelerini kullandı. Dinlemeye gelenler neye uğradıklarını şaşırdı.