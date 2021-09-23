Son görüntüsü ortaya çıkan Harika Avcı çileden çıktı! Fotoğrafın çekilme açısından dert yandı!

Bir dönemin efsane isimlerinden olan 61 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaları ünlü ismin canını bir hayli sıktı. Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve "son hali" şeklinde haberleri çıktı. Bunun üzerine daha fazla sakin kalamayan Harika Avcı sosyal medya hesabı olan Instagram'dan bir yazı paylaşarak açıklamalarda bulundu.

"ALGI OPERASYONU"

Kendisini itibarsızlaştırmak, karalamak ve hedef göstermek istediklerini söyleyen Harika Avcı, "Şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip polemiklere çekilmek isteniyorum." açıklamasında bulundu.

"İNANDIRICI DEĞİLLER"

Hiç tanımadığı ya da iletişimi kestiği insanların şov peşinde düştüğünü dile getiren Avcı, "Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin Sevgi ve Saygılarımla Canlarım..." dedi.

"KİM ÇEKİLİRSE ÇEKİLSİN ÖYLE ÇIKAR"

Fotoğraf hakkında da not ekleyen Avcı, "Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017 de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar." açıklamasında bulundu.