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Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum!

Kar yağışlarının barajlardaki etkisi merak ediliyor. İşte, "Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum" soru ve konu başlıklarına dair yanıtlar...

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, yerini her ne kadar mağduriyete bıraksa da, barajlar açısından birçok yarar sağladı. Vatandaşlar etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarını merak ediyor. Haberimizde, "Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum" soru ve konu başlıklarına yer verdik.

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

SON KAR YAĞIŞLAR BARAJLARA NASIL YANSIDI? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BARAJLARDA SON DURUM!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışları, en çok barajlara yaradı. Baraj doluluk oranları kar yağışlarının etkisiyle cuma gününden bu yana artışa geçti. İSKİ verilerine göre; İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11’e yükseldi. 

Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'daki kar yağışının ardından barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.87
Alibeyköy yüzde 33.81
Büyükçekmece yüzde 43.26
Darlık yüzde 52.86
Sazlıdere yüzde 22.59
Elmalı yüzde 73.35
Istrancalar yüzde 75.43
Kazandere yüzde 63.33
Pabuçdere yüzde 59.74
Terkos yüzde 48.46

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

Yine İSKİ verilerine göre, kar yağışından hemen önce barajların doluluk oranı;

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 74,06

Terkos: 51,88

Büyükçekmece: 44,68

Darlık: 46,54

Kazandere:14,03

Sazlıdere: 23,32

Alibey: 17,97

Elmalı: 57,81

Istırancalar: 34,85

Pabuçdere: 2,43 şeklinde verilmişti.

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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