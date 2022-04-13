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Son şakasını yaptı! Ünlü komedyen Gilbert Gottfried 67 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü komedyen, oyuncu ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Gilbert Gottfried, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Son şakasını yaptı! Ünlü komedyen Gilbert Gottfried 67 yaşında hayatını kaybetti!

 Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı. Aladdin dizisinde papağan Iago seslendirmesi ile üne kavuşan Gilbert Gottfried, 67 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun ailesi duyurdu. Yapılan duyuruda, "Kırık bir kalple sevgili Gilbert Gottfried'in uzun bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybettiğini açıklıyoruz. Komedinin en ikonik seslerinden biri olan Gilbert iyi bir koca, kardeş, arkadaş ve babaydı. Bizim için çok üzücü bir gün olsa da lütfen Gilbert'in onuruna olabildiğince güçlü bir şekilde gülmeye devam edin" ifadeleri yer aldı.

Son şakasını yaptı! Ünlü komedyen Gilbert Gottfried 67 yaşında hayatını kaybetti!

GİLBERT GOTTFRİED KİMDİR?

Gilbert Gottfried, 28 Şubat 1955; Brooklyn, New York'da dünyaya geldi.

1980 ile 1981 yılları arasında Saturday Night Live ile şöhret basamaklarını çıkan Gottfried, Howard Stern'in radyo şovunda yaptığı stand-up'larla ününe ün kattı.

Son şakasını yaptı! Ünlü komedyen Gilbert Gottfried 67 yaşında hayatını kaybetti!

80'lerin popüler filmi Beverly Hills Cop 2'de rol alan oyuncu , Aladdin'deki çığlık atan sesiyle seslendirme sanatında da adından söz ettirdi. Problem Çocuk'ta da oynayan ünlü komedyen 2000'li yıllarda Family Guy, Celebrity Wife Swap'te sesiyle gündeme gelmeye devam etti.

Son şakasını yaptı! Ünlü komedyen Gilbert Gottfried 67 yaşında hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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