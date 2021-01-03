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Son şampiyon Başakşehir galibiyeti unuttu!

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ligde bu sezon oldukça kötü bir form grafiği çiziyor. İstanbul ekibinin ligde kazanamama serisi 7 maça çıktı.

Son şampiyon Başakşehir galibiyeti unuttu!

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 kaybeden son şampiyon Medipol Başakşehir'in bu kulvardaki galibiyet özlemi 7 maça yükseldi.

2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de aralıksız mücadele veren turuncu-lacivertli kulüp, en başarısız dönemini geçiriyor.

Bu sezona kadar ligde en fazla 4 maç galibiyet özlemi çeken Medipol Başakşehir, en uzun kazanamama serisini yaşıyor. Okan Buruk'un ekibi, son 7 maçında 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 16. haftası sonunda topladığı 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Son şampiyon Başakşehir galibiyeti unuttu!

SON 7 MAÇTA, KALESİNDE 18 GOL GÖRDÜ

Son 7 maçını kazanamayan Okan Buruk'un ekibi bu süreçte kalesinde gördüğü 18 gole, 10 golle karşılık verebildi.

Ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmayı kazanamayan ve ardından 4 maçlık bir galibiyet serisi elde eden Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 7 mücadelede de 3 puan elde edemedi.

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonra sırasıyla, Yukatel Denizlispor'la 3-3, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK'ya 2-1 ve Fenerbahçe'ye de 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, 2-2'lik Kasımpaşa beraberliğinin ardından son maçında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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