Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...

Türkiye siyaseti seçim atmosferine girerken partiler arasındaki dil sertleşmeye, siyaset kızışmaya devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketleri de anketlerle vatandaşların nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Milliyet yazarı Zafer Şahin sosyal medya hesabından isim vermeyerek yapılan bir anketin sonuçlarını paylaştı.

İŞTE ANKETİN SONUÇLARI

Ankete göre AK Parti yüzde 40.5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İşte Zafer Şahin'in paylaştığı anketin sonuçları:

AK Parti: Yüzde 40,5

CHP: Yüzde 23

HDP: Yüzde 12

Haberin Devamı

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 10

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesinin AK Parti'ye yüzde 2.5 puan oy kazandırdığını ifade etti.

Son seçim anketi, muhalefeti çok üzecek! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı geride bıraktı!

ORC'nin Eylül ayı seçim anketi siyaseti karıştıracak! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Areda Survey vatandaşlara sordu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi çok toz kaldıracak!