Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...

Gazeteci Zafer Şahin, yapılan son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...

Türkiye siyaseti seçim atmosferine girerken partiler arasındaki dil sertleşmeye, siyaset kızışmaya devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketleri de anketlerle vatandaşların nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Milliyet yazarı Zafer Şahin sosyal medya hesabından isim vermeyerek yapılan bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...

İŞTE ANKETİN SONUÇLARI

Ankete göre AK Parti yüzde 40.5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İşte Zafer Şahin'in paylaştığı anketin sonuçları:

AK Parti: Yüzde 40,5

CHP: Yüzde 23

HDP: Yüzde 12

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 10

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesinin AK Parti'ye yüzde 2.5 puan oy kazandırdığını ifade etti.

Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...

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