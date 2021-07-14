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  3. Son tarih 31 Temmuz'du: Sinema biletlerinde sıfır vergi kararı 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı!

Son tarih 31 Temmuz'du: Sinema biletlerinde sıfır vergi kararı 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı!

Sinema biletlerinden alınan eğlence vergilerinin 31 Temmuz'a kadar uygulanan yüzde sıfır oranında uygulanması kararı uzatıldı. Bu kapsamda uygulama, 31 Mayıs 2022'ye dek devam edecek.

Son tarih 31 Temmuz'du: Sinema biletlerinde sıfır vergi kararı 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı!

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanması hükmüne, 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Mayıs 2022'ye uzatıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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