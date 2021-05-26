Son Yaz final mi yaptı, yapacak mı 2021? Neden final yapıyor? Son Yaz final tarihi 2021 soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de Son yaz ile ilgili merak edilen bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

SON YAZ FİNAL Mİ YAPTI, YAPACAK MI 2021? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları gündemde şu sıralar yer alırken dizi setinden net bir açıklama henüz gelmedi. Alınan bilgilere göre dizinin reytinglerde düşüş gösterdiği ve dizinin başrol oyuncusu Ali Atay'ın Exxen platformunda yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisiyle anlaşmasından dolayı final yapma iddialarının gerçek olabileceği söyleniyor.

SON YAZ FİNAL TARİHİ 2021

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Sinan Tuzcu, Halil Babüt gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinin setinden henüz final tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

SON YAZ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ NEREE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrı olarak İstanbul'da da çekimler gerçekleşmektedir.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

‘Son Yaz’ın başrolleri paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.