Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen Son Yaz dizisinin yeni bölümünün yayın akışında olmadığını gören vatandaşlar internet arama motorlarında dizinin neden olmadığını araştırmaya başladılar ve Son Yaz yeni bölüm bu akşam neden yok? 14 Mayıs 2021 Son Yaz bu hafta 19.bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

SON YAZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK 14 MAYIS 2021 CUMA?

Son Yaz dizisi 14 Mayıs 2021 Cuma gününde Fox Tv yayın akışında görülmedi. Dizi normal saati ile 20.00'de yayınlanmayacak. Dizinin yayın akışında olmadığını gören izleyici kitlesi hayal kırıklığı yaşadı.

14 MAYIS 2021 SON YAZ BU HAFTA 19.BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NEDEN YAYINLANMADI?

14 Mayıs 2021 Cuma gününde ekranlara gelmesi beklenen sevilen dizi yayın akışında görülmedi. Dizinin takipçileri yeni bölümün niçin yayınlanmadığını merak ediyor. Son Yaz dizisinin bayram nedeniyle yayınlanmadığı, haftaya yeni bölümüyle ekranlarda olacağı öğrenildi.

SON YAZ YENİ BÖLÜM (19.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fox tv yayın akışı incelendiğinde dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Son Yaz dizisi 19. bölümünün gelecek hafta (21 Mayıs Cuma) günü saat 20.00'de önce özeti daha sonra ise yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.