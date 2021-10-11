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Son Yaz'ın Sare'si Birce Akalay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Son Yaz dizisinin yeni sezonuna Sare karakteriyle katılan oyun Birce Akalay'ın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği operasyon nedeniyle iki gün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Son Yaz'ın Sare'si Birce Akalay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Birce Akalay'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde taş düşürdüğü için hastaneye kaldırılan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu.

TEK BAŞINA TEDAVİ GÖRDÜ

Daha önce de sık sık böbreklerinden dolayı hastaneye giden Akalay, böbreğinden taş düşürdüğü için küçük bir operasyon geçirdi. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.

Son Yaz'ın Sare'si Birce Akalay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncu, mimar Erdem Hamza'yla yaz aylarında yeni bir aşka yelken açmıştı.

ROL ALDIĞI DİZİ FİNAL YAPIYOR

FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçen  Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Son Yaz dizisi final yapıyor. 

Son Yaz'ın Sare'si Birce Akalay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Geçen sezon İzmir’de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle başlayan ardından İstanbul’a taşınan dizinin biteceği söyleniyor.

Son Yaz'ın Sare'si Birce Akalay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Yayın günü cumartesi olarak değiştirilen 03 Medya imzalı dizinin dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

{TITLE_STRIP}Son Yaz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman 2021? Son Yaz neden final yapıyor?

 

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