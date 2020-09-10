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Sonbahar serinliği geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sıcakların 18 Eylül'e kadar mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyredeceği, akabinde sonbahar serinliklerinin geleceği öğrenildi.

Sonbahar serinliği geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sıcakların 18 Eylül'e kadar mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyredeceği, akabinde sonbahar serinliklerinin geleceği öğrenildi.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Birim Sorumlusu Altan Özcan, Eylül ayının ikinci yarısı itibarıyla sonbahar serinliklerinin gelmesinin beklendiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde havanın parçalı bulutlu geçmesini beklediklerini ifade eden Özcan, "Samsun'da Pazar ve Pazartesi günleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekliyoruz. Hava sıcakları şu anda mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerindedir. Bu sıcaklıkların 18 Eylül'e kadar devam etmesi, sonrasında mevsim normallerine inmesini bekliyoruz. Ayın ikinci yarısı itibarıyla sıcakların düşmesini ve serinliğe kavuşmayı bekliyoruz. Yağacak yağmurlar ise herhangi bir tehlike arz etmiyor" dedi.

Orman yangınları ile ilgili de risk haritası hazırladıklarını belirten Özcan, "Aynı zamanda biz de kendimiz tahmin ettiğimiz sıcaklık, nem, rüzgar ve hava durumu bilgilerine göre risk haritası hazırlayarak, bunları Orman İşletme Bölge Müdürlüklerine günlük olarak gönderiyoruz. Bunun yanında yangın gerçekleştiğinde o noktaya ait özel hava durumu bilgileri hazırlayarak orman çalışanlarını destek oluyoruz" diye konuştu.

Hava sıcakları Cuma günü 28 derece, Cumartesi 28 derece, Pazar 29 derece, Pazartesi 31 derece, Salı 30 derece bekleniyor.



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