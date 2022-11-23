Son dakika: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kandilli rasathanesinin açıkladığına verilere göre 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara'da derinden hissedildi.

KANDİLİ RASATHANESİ DEPREMİ DOĞRULADI

Kandilli rasathanesi twitter hesabından depremin merkez üssünü Kocaeli Gölcük olduğunu ve depremin derinliğini 6,5km derinde meydana geldiğini ve 5,9 şiddetinde olduğunu açıkladı.

AFAD'DAN KOCAELİ GÖLCÜK DEPREMİ AÇIKLAMASI:

"#DEPREM: Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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#DEPREM: Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2022

ANKARA VE İSTANBUL'DA DERİNDEN HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Ankara başta olmak üzere Bursa, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya'da da derinden hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Bakan Süleyman Soylu, valiliklerimize AFAD'a ve 112 acil servislerine ulaşan can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA KONUYU TAKİP EDİYORUZ

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Kocaeli'nden hiçbir olumsuzluk ve hiç bir sorun olmadığını dile getirdi.

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