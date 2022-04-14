Sone ne demek, TDK'ya göre Sone kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sone ne demek? Sone TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sone kelimesi. Peki sone ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sone nedir, sone kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SONE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sone kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sone kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sone kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü

