Soner Demirtaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SONER DEMİRTAŞ KİMDİR?
Doğum tarihi : 25.Haziran.1991
Soner Demirtaş kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Sporcu
Soner Demirtaş doğum yeri : Çat kasabası,Tokat
SONER DEMİRTAŞ BİYOGRAFİSİ
2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 74 kiloda güreşecek.
Soner Demirtaş, 25 Haziran 1991 tarihinde Tokat'ın Çat kasabasında doğmuştur. Orada büyümüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK sporcusudur. Karaman ilindeki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi öğretmenliği öğrencisidir. Babası kasaplık yapmakta ve 5 kardeşlerden Bekir Demirtaş ve Abbas Demirtaş adlı 2 ağabeyi ve bir kardeşi de kendisi gibi güreşçidir.
Soner Demirtaş, Azerbaycan’ın başşehri Bakü'de Haziran 2015’de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, 74 kg'da gümüş madalya kazandı.
Soner Demirtaş, 14 Mart 2016 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu Oldu.
Soner Demirtaş, 2016 Rio Olimpiyatları’na da katılacak. 24 Nisan 2016 tarihinde Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları eleme müsabakalarının son gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakalarında mindere çıkan 74 kiloda Soner Demirtaş ve 65 kiloda Yakup Gör, olimpiyat vizesi aldı.
2016 Rio Olimpiyatları'nda Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.
Türkiye adına olimpiyat kotası alan güreşçiler :
Grekoromen
130 kiloda Rıza Kayaalp
75 kiloda Selçuk Çebi
98 kiloda Cenk İldem
Erkekler serbest stil:
125 kiloda Taha Akgül
97 kiloda İbrahim Bölükbaşı
86 kiloda Selim Yaşar
57 kiloda Süleyman Atlı
74 kiloda Soner Demirtaş
65 kiloda Yakup Gör
Serbest Stil Kadın (FW)
58 kiloda Elif Jale Yeşilırmak
69 kiloda Buse Tosun
75 kiloda Yasemin Adar
63 kiloda Hafize Şahin
53 kiloda Bediha Gün
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