Soner Demirtaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONER DEMİRTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Haziran.1991

Soner Demirtaş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sporcu

Soner Demirtaş doğum yeri : Çat kasabası,Tokat

SONER DEMİRTAŞ BİYOGRAFİSİ

2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 74 kiloda güreşecek.

Soner Demirtaş, 25 Haziran 1991 tarihinde Tokat'ın Çat kasabasında doğmuştur. Orada büyümüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK sporcusudur. Karaman ilindeki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi öğretmenliği öğrencisidir. Babası kasaplık yapmakta ve 5 kardeşlerden Bekir Demirtaş ve Abbas Demirtaş adlı 2 ağabeyi ve bir kardeşi de kendisi gibi güreşçidir.

Soner Demirtaş, Azerbaycan’ın başşehri Bakü'de Haziran 2015’de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, 74 kg'da gümüş madalya kazandı.

Soner Demirtaş, 14 Mart 2016 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında erkekler serbest stil 74 kiloda altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu Oldu.

Soner Demirtaş, 2016 Rio Olimpiyatları’na da katılacak. 24 Nisan 2016 tarihinde Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları eleme müsabakalarının son gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakalarında mindere çıkan 74 kiloda Soner Demirtaş ve 65 kiloda Yakup Gör, olimpiyat vizesi aldı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.



Türkiye adına olimpiyat kotası alan güreşçiler :

Grekoromen

130 kiloda Rıza Kayaalp

75 kiloda Selçuk Çebi

98 kiloda Cenk İldem

Erkekler serbest stil:

125 kiloda Taha Akgül

97 kiloda İbrahim Bölükbaşı

86 kiloda Selim Yaşar

57 kiloda Süleyman Atlı

74 kiloda Soner Demirtaş

65 kiloda Yakup Gör

Serbest Stil Kadın (FW)

58 kiloda Elif Jale Yeşilırmak

69 kiloda Buse Tosun

75 kiloda Yasemin Adar

63 kiloda Hafize Şahin

53 kiloda Bediha Gün