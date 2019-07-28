Soner Yalçın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SONER YALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ocak.1966

Soner Yalçın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Gazeteci, Yazar

Soner Yalçın doğum yeri : Çorum

SONER YALÇIN BİYOGRAFİSİ

Kamuoyu onu, 1993’te Aydınlık’ta yayımlanan Cem Ersever röportajı ile tanıdı. Daha sonra bunu Binbaşı Ersever’in İtirafları adıyla Doğu Perinçek’in yayınevinden kitaplaştırdı.

Hüseyin Soner Yalçın, 1 Ocak 1966 tarihinde Çorum’da doğmuştur. Annesinin adı Cemile Yalçın ve babasının adı Mehmet Ali Yalçın’dır.

Sağlık meslek lisesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek okulunu bitiremeden ayrıldı. 1987 yılında “2000'e doğru” adlı dergide çalışmaya başladı. Uzun süre Ankara bürosunda muhabirlik yaptı.

1993 ile 1994 yılı arasında “Aydınlık” gazetesinde çalıştı. 1995 Şubatında haber araştırma müdürü oldu yılsonunda işi bıraktı. Siyah Beyaz Gazetesinde de kısa bir süre çalıştı.

1996 yılında Show TV Ankara bürosunda çalışmaya başlayarak televizyona geçmiş oldu. 1996 yılında Star TV'ye geçerek haber müdürü oldu.

CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'le birlikte “5N1K” adlı programı hazırladı. CNN Türk'te yayınlanan “Oradaydım” adlı politik belgeselin hazırladı.

4 Şubat 2007 tarihinden Mart 2012 tarihine kadar Hürriyet gazetesinde, pazar günleri “Not Defteri” adlı köşe yazılarını yazdı.

Yabancı gazetelerde makaleleri yayınlanan, çeşitli yerli yabancı belgesellere katkıda bulunan Soner Yalçın "Binbaşı Ersever'in İtirafları", "Hangi Erbakan", "Behçet Cantürk", Doğan Yurdakul ile "Reis" ve "Bay Pipo", "Teşkilatın İki Silahşörü" ve Mehmet Ali Birand ile birlikte kaleme aldığı "The Özal" ve Türk siyasetine damgasını vurmuş Evliyazade ailesinin gerçek yaşam öyküsünü anlattığı "Efendi" gibi çok satan kitaplara imza atmıştır. Tarikat şeyhi Harun Hoca’nın (Aaron Kandiyoti) peşinden, tarikatlara, dergahlara, müritlere, siyaset ve ticaret dünyasına, ilginç akrabalık bağlarına uzanan bir yolculuğa çıkardığı son kitabı "Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı / Efendi 2", Türkiye’nin gündemini sarstı ve aylarca en çok satanlar listesinde yer aldı.

ODA TV davası kapsamında 14 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı. 27 Aralık 2012'de tahliye oldu.

Soner Yalçın, Feza Kutanoğlu evlenmiş ve 10 yıl evli kaldıktan sonra boşanmışlardır. Aren Soner Yalçın (d.2000) adında bir çocuğu vardır.



Kitapları :

1994 - Binbaşı Ersever'in İtirafları

1994 - Millî Nizam'dan Fazilet'e: Hangi Erbakan?

1996 - Behçet Cantürk'ün Anıları

1997 - Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi

1999 - Bay Pipo

2001 - Teşkilat'ın İki Silahşoru: Biri Meşrutiyet'in Silahşoru Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet'in Silahşoru Torun Yakub Cemil

2001 - The Özal Bir Davanın Öyküsü

2004 - Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

2006 - Efendi 2: Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı

2008 - Siz Kimi Kandırıyorsunuz!

2009 - Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor

2012 - Erbakan: Eziyet Edilerek Yalnızlığa Yükseltilen İnatçı Bir Siyasal Liderin Portresi

2012 - Samizdat

2014 - Kayıp Sicil: Erdoğan'ın Çalınan Dosyası

2016 - Galat-ı Meşhur: Doğru Bildiğiniz Yanlışlar

2018 - Saklı Seçilmişler