Songül Ülkü kimdir?Aslen nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Songül Ülkü kimdir?

SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı

Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı Perran Kutman açıklaması ile adından söz ettirmişti. Songül Ülkü, bir zamanlar rol arkadaşı olan Perran Kutman ile ilgili şunları söylemişt:

"Perihan Abla problemli bir diziydi. Bir gün seti ziyarete gittim. Gazeteci bir arkadaş ‘Perran köpürüyor, çekime gelmemişsin’ dedi. Gittim Perran’ın yanına o da Şevket Altuğ ile oturuyordu. ‘Benim bugün çekimim yok, neden öyle söyledin?’ dedim. Kıpkırmızı oldu. Perran sürekli ‘rolünü azalt’ diyordu. Ben dizi bitince gittim burnumu kestirdim. Çünkü ışıkçı bana o kadar kötü ışık tutuyordu ki… Nedenini sonra öğrendim. Ben o dizide çok acılar çektim. Yıllar sonra bir teklif geldi. ‘Perran Kutman’ın olduğu hiçbir projede yer almam’ dedim."