Songül Ülkü'den şoke eden açıklamalar: Özcan Deniz bana aşıktı!

80'li yılların popüler dizisi Perihan Abla'nın oyuncularından Songül Ülkü, Uçankuş ekranlarında yayınlanan 'Hayatın İçinden' programının konuğu oldu. Özel hayatı ve geçmişi ile ilgili açıklamalarda bulunan Songül Ülkü, Özcan Deniz ile ilgili de şok itiraflarda bulundu.

Songül Ülkü açıklamalarında Özcan Deniz'in kendisine bir dönem aşık olduğunu ve bunu ünlü fotoğrafçı Erol Atar.