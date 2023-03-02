Sonny Miles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sonny Miles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sonny Miles kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sonny Miles ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.