Sonny Miles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sonny Miles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sonny Miles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sonny Miles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sonny Miles 17 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sonny Miles Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Sonny Miles'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sonny Miles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sonny Miles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Tonbridge
Sonny Miles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sonny Miles şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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