Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…

Bilim insanları, insan embriyosuna çok benzeyen bir varlık üretmeyi başardı. Üstelik bu varlık sperm veya yumurta kullanılmadan üretildi. Embriyoya benzeyen varlık ise bilim dünyasını adeta şoka uğrattı.

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Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…

Bilim insanları, insan embriyosuna çok benzeyen bir varlık üretmeyi başardı. Üstelik bu varlık sperm veya yumurta kullanılmadan üretildi. Embriyoya benzeyen varlık ise bilim dünyasını adeta şoka uğrattı.

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Yapay Embriyo Dönemi Başladı

İsrail’de Weizmann Enstitüsü sonunda ilk olarak tam bir embriyo üretmeyi başardı. Söz konusu model ise tam olarak 14 günlük bir embriyo modeline benzemekte. Hatta öyle ki bu embriyo ile laboratuvarda hamilelik testini pozitif olarak almak dahi mümkün. Ancak söz konusu çalışma ile birlikte bilim insanları bir insan modeli üretmekten ziyade organların oluşumuna canlı olarak tanık olmayı hedefliyor.yapay-embriyo.jpg

Buluş tıp dünyasında büyük yankı uyandırırken ilerleyen zamanlarda insanların daha farklı neler yapabileceği de merak konusu oldu. Sadece birkaç hafta üretileceği ve izleneceği belirtilen bu yapay embriyo ile birlikte tıp ve teknolojinin ne kadar geliştiği de gözlerden kaçmadı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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