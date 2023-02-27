Soo Min Bae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soo Min Bae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soo Min Bae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soo Min Bae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soo Min Bae 21 Mart 2002 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 배수민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soo Min Bae Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Soo Min Bae'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soo Min Bae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soo Min Bae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soo Min Bae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soo Min Bae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2021 yılında Cheongju Univ.

15 Şubat 2022 yılında Daegu FC

Soo Min Bae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soo Min Bae şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Daegu Banyawol Elementary School (대구반야월초등학교, 2012-2014),Gunpo Middle School (군포중학교, 2015-2017),Boin High School (보인고등학교, 2018-2020),Cheongju University (청주대학교, 2021)

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